Shot: к Новому году мандарины в России могут подорожать на пять процентов

Сотрудники крупных торговых сетей рассказали о причинах подорожания.

К Новому году мандарины в России могут подорожать на пять процентов. Об этом сообщил SHOT.

Как рассказали SHOT источники в крупных торговых сетях, причин повышения цен много: курс рубля, увеличение стоимости транспортировки, ситуация в Израиле и неурожай в нескольких странах-поставщиках.

По прогнозам, в Абхазии в 2023 году мандаринов соберут на 20 тысяч тонн меньше, чем в 2022. Подобная ситуация наблюдается также в Азербайджане.

Отмечается, что планировалось покрыть дефицит мандаринами из Турции и Ирана. Но на границе Россельхознадзор развернул обратно более 400 тонн. Поставки из Израиля заморожены. Сейчас надеются на завоз из Марокко, Египта и Алжира.

«В нынешнем сезоне ожидается восстановление урожая в Северной Африке и возобновление поставок в прежнем объеме. Открытие автомобильного моста между РФ и КНР будет способствовать увеличению этих товаров из Китая», — рассказал SHOT финансовый аналитик Александр Соловьев.