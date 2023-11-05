Семье погибшего на СВО рязанца вручили орден Мужества

В Пителине в субботу, 4 ноября, родителям погибшего на СВО рязанца вручили орден Мужества.

В Пителине в субботу, 4 ноября, родителям погибшего на СВО рязанца Сергея Мерлина вручили орден Мужества. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Мужчину наградили орденом посмертно. По данным издания, к концу октября 2022 года Мерлина мобилизовали. В начале 2023 года его отправили в зону СВО.

Погиб мужчина 6 июня. С ним простились 10 июля в Вознесенском храме Пителина.