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Семье погибшего на СВО рязанца вручили орден Мужества
В Пителине в субботу, 4 ноября, родителям погибшего на СВО рязанца вручили орден Мужества.

В Пителине в субботу, 4 ноября, родителям погибшего на СВО рязанца Сергея Мерлина вручили орден Мужества. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Мужчину наградили орденом посмертно. По данным издания, к концу октября 2022 года Мерлина мобилизовали. В начале 2023 года его отправили в зону СВО.

Погиб мужчина 6 июня. С ним простились 10 июля в Вознесенском храме Пителина.