Роспотребнадзор нашел в Рязани некачественную рыбу и морепродукты

В Рязани нашли некачественную рыбу и морепродукты. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

За девять месяцев 2023 года в Рязанской области исследовали около 80 проб рыбы и морепродуктов.

По словам специалистов, четыре пробы не отвечали требованиям по физико-химическим показателям.

«По случаям выявления некачественной продукции приняты меры в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, исследования не нашли в рыбе и морепродуктах нарушений по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, а также превышений по содержанию антибиотиков и радиоактивных веществ.