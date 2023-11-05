Роспотребнадзор нашел в Рязани некачественную рыбу и морепродукты
В Рязани нашли некачественную рыбу и морепродукты. Об этом
За девять месяцев 2023 года в Рязанской области исследовали около 80 проб рыбы и морепродуктов.
По словам специалистов, четыре пробы не отвечали требованиям по физико-химическим показателям.
«По случаям выявления некачественной продукции приняты меры в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, исследования не нашли в рыбе и морепродуктах нарушений по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, а также превышений по содержанию антибиотиков и радиоактивных веществ.