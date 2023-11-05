Появилось фото с места пожара в Рязанской области, на котором пострадал 44-летний мужчина

Появилось фото с места пожара в Рязанской области, на котором пострадал 44-летний мужчина. Возгорание случилось в субботу, 4 ноября, пишет сайт издательства «Пресса».

Пожар произошел в доме в Шацке на улице Куштина. Сообщение о возгорании поступило в 19:35.

Домом владела многодетная семья.

«Ничто не предвещало беды. Семья была вся в сборе вечером. Кто телевизор смотрел, кто в телефоне играл. А в подсобном помещении работала стиральная машина. Вдруг я почувствовала запах гари. На кухне все нормально было. Вышла на террасу, а она вся в дыму. Открыла дверь в подсобное помещение, и оттуда вырвался огонь. Пожарные машины приехали быстро. Два расчета из пожарной части города Шацка, две машины — из сельских администраций. Но дом, к сожалению, спасти не удалось. Сгорело все, даже наши паспорта. Часть документов удалось вынести, но они обгорели. Из дома выбирались через окно. Мы с детьми первыми, а муж пытался вынести системный блок, где у него необходимая для работы информация. Поэтому он последним выпрыгнул из окна, получил ожоги первой и второй степени и сейчас в местной больнице. Спасибо родным и друзьям, которые нас приютили. Знакомые и незнакомые уже оказывают материальную помощь. Ведь мы потеряли все», — рассказала многодетная мать семейства Светлана.

На место пожара приезжали глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин и глава городского поселения Вера Булгакова. Они обещали оказать помощь.