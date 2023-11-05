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На Украине откажутся от срочной службы в армии до 2028 года

На Украине откажутся от срочной службы в армии до 2028 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Концепцию развития кадровой политики утвердил министр обороны Рустем Умеров.

Согласно ей, ВСУ станут контрактной армией, а срочную службу заменят «интенсивной военной подготовкой» граждан призывного возраста.

Помимо этого, заработает система рекрутинга в вооруженные силы, воинский учет перейдет в электронный формат, а систему отношений между служащими и командованием усовершенствуют. Также будет реформирована система предоставления служащим жилья и компенсаций.