В Рязанской области продлили метеопредупреждение о тумане

В Рязанской области туман сохранится в первой половине дня в субботу, 4 ноября. Обновленное метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области туман сохранится в первой половине дня в субботу, 4 ноября. Обновленное метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным гидрометеорологов, в первой половине дня 4 ноября на территории региона местами сохранится туман видимостью 200-800 м. Жителей просят быть внимательными и соблюдать простые правила безопасности.