В Рязани водитель Renault устроил гонку за мотоциклистами

В центре Рязани водитель Renault Duster устроил гонку за байкерами, грубо нарушая ПДД. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В центре Рязани водитель Renault Duster устроил гонку за байкерами, грубо нарушая ПДД. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Очевидец отметил, что машина с самарскими номерами.

«Duster 63-го региона решил проучить мотоциклистов Рязани, грубо нарушая при этом правила дорожного движения. Говорят, мотоциклист, уворачиваясь, зацепил „десятку“», — сообщается в посте.

По факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.