В Рязани в ходе рейдов в отделы полиции доставили 64 человека

В пятницу, 3 ноября, сотрудники полиции провели рейды в Рязани. Особое внимание уделили патрулированию улицы Почтовой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 3 ноября, сотрудники полиции провели рейды в Рязани. Особое внимание уделили патрулированию улицы Почтовой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рейды провели сотрудники четырех городских отделов органов внутренних дел Рязани совместно с представителями добровольных народных дружин.

В результате в отделы полиции были доставлены 64 человека, чтобы проверить возможную причастность к ранее совершенным противоправным действиям. Правоохранители провели с ними профилактическую беседу.

Сотрудники ППС полиции и сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 500 административных правонарушений. Изъяли более 160 литров алкоголя, который продавали с нарушением закона.

Также проверили развлекательные заведения на улице Почтовой. В результате рейдов в ОМВД по Советскому району доставили 28 человек.

Полицейские продолжают проведение рейдов во всех районах города и области.

Напомним, ранее рязанцы заметили скопление полицейских в центре города.