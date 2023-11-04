В Нижегородской области супругов нашли мертвыми в квартире

Два человека погибли в городе Кстове Нижегородской области. Семейную пару нашли в доме на улице Мира в субботу, 4 ноября. Возбуждено уголовное дело.

Два человека погибли в городе Кстове Нижегородской области. Семейную пару нашли в доме на улице Мира в субботу, 4 ноября. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщили в региональном СК.

Следователи нашли тела 37-летнего мужчины и его 33-летней жены, видимых телесных повреждений у обоих зафиксировано не было.

Предположительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Назначены необходимые медицинские и технические экспертизы, чтобы установить точную причину случившегося.