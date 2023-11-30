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Власти Рязани опровергли сообщения о массовой гибели кабанов в регионе

Власти Рязани опровергли сообщения о массовой гибели кабанов в регионе. Об этом РЗН. Инфо сообщили в правительстве региона.

В правительстве рассказали, что информации о массовой гибели животных от местных жителей не поступало. Также в течение года на территории Чуриковского государственного природного заказника не фиксировалось факта гибели кабанов.

Отмечается, что за год принималось 5 решений о регулировании численности кабанов на территории Чуриковского заказника. Там отстрелили 25 кабанов в целях снижения их численности предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней, нанесения ущерба здоровью граждан.

В ведомстве уточнили, что информация об обнаружении трупа кабана вблизи села Чурики Михайловского района поступала в управление ветеринарии 28 марта 2023 года.

«На месте гибели кабана были проведены мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами. При лабораторных исследованиях патматериала от павшего кабана возбудителей инфекционных болезней не выявлено», — рассказали в правительстве.

Ранее «Новая газета» сообщала, что в Михайловском районе массово умирают кабаны.