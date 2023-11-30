В Михайловском районе массово умирают кабаны

В Михайловском районе массово умирают кабаны. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным газеты, мертвых животных часто находят жители села Чурики, рядом с которым находится заказник. Местные жители отмечают, что кабаны выходят на улицы деревни в странном состоянии.

«Они очень ослаблены, как полусонные. Порой и бежать не могут, ветром сносит. И дохнут. Люди видели трупы по селу, а мы сами нашли недалеко от своего дома», — рассказал один их жителей Чуриков.

По его словам, они обращались в ветстанцию.

«Я позвонил в ветстанцию. Приехали, забрали, и просто сожгли. Сказали, что ничего страшного», — отметил мужчина.

Причины гибели кабанов неясны. Местные предполагают, что им нечего есть и они умирают от голода.