Рязанских предпринимателей пригласили к открытому диалогу с Корпорацией МСП
30 ноября в открытом диалоге предпринимателей с Корпорацией МСП примут участие представители министерства экономического развития Рязанской области, МСП Банка, фондов поддержки, в онлайн-формате подключатся профильные структурные подразделения Корпорации.
На встрече расскажут:
- какие финансовые меры сейчас действуют для бизнеса;
- как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;
- какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;
- как найти партнеров и новые рынки сбыта продукции;
- как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;
- что такое Цифровая платформа МСП. РФ и чем она полезна предпринимателям региона.
Встреча пройдет 8 декабря в 11:00 в Центре «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области. Необходимо предварительно
Отмечается, что мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Возрастное ограничение: 18+