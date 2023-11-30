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Рязанских предпринимателей пригласили к открытому диалогу с Корпорацией МСП

30 ноября в открытом диалоге предпринимателей с Корпорацией МСП примут участие представители министерства экономического развития Рязанской области, МСП Банка, фондов поддержки, в онлайн-формате подключатся профильные структурные подразделения Корпорации.

На встрече расскажут:

  • какие финансовые меры сейчас действуют для бизнеса;
  • как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;
  • какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;
  • как найти партнеров и новые рынки сбыта продукции;
  • как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;
  • что такое Цифровая платформа МСП. РФ и чем она полезна предпринимателям региона.

Встреча пройдет 8 декабря в 11:00 в Центре «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

Отмечается, что мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Возрастное ограничение: 18+