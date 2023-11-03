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Жителя Дядькова осудят за стрельбу в дверь соседей

Жителя Дядькова осудят за стрельбу в дверь соседей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Все произошло вечером 23 августа. Пьяный мужчина несколько раз выстрелил дробью в дверь соседей и ранил находившуюся в квартире женщину. После этого мужчина вернулся в свою квартиру.

На требование прибывших на место происшествия сотрудников полиции обвиняемый дверь не открыл и начал угрожать им, а после открыл беспорядочную стрельбу внутри квартиры.

Мужчину задержали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.