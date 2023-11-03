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Зампрокурора рассказала о нежелании рязанцев быть присяжными

Зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова рассказала, что рязанцы не хотят быть присяжными. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Город».

Банникова отметила, что суд обычно направляет по 500-800 повесток людям из списка присяжных заседателей. В итоге приходят только три-пять человек.

«У нас сейчас по трем делам не сформированы коллегии, в том числе длительные сроки. Вот именно из-за низкой активности наших граждан», — рассказала зампрокурора.

Банникова обратилась к жителям региона исполнять гражданские обязанности и приходить в суд в качестве присяжных.

Кроме того, зампрокурора добавила, что сейчас в производстве судов находится 14 уголовных дел с участием присяжных заседателей. По ее мнению, это мало.