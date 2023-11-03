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ВСУ пытались атаковать Крым 16 беспилотниками

ВСУ пытались атаковать Крым 16 беспилотниками. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, дроны залетели со стороны Херсонской области в ночь на четверг, 2 ноября. Их сбили системы российской ПВО. Примерно в 7:30 местные власти объявили отбой воздушной тревоги.

Обломки двух беспилотников повредили стекла жилого дома и вызвали пожар в мебельном павильоне в поселке Первомайское. Площадь возгорания — около восьми квадратных метров.

Несколько дронов упали на животноводческую ферму в Первомайском районе. Пострадавших нет. Еще один дрон сбили над акваторией Черного моря в километре от села Оленевка. В Севастополе нашли обломки БПЛА в море около села села Портовое.

По данным Mash, обломки еще шести аппаратов упали недалеко от железнодорожных путей и нефтебазы в Красноперекопском районе. Своих целей ни один из беспилотников не достиг.