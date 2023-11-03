ВСУ атаковали из РСЗО «Град» склад с гуманитарной помощью в Белгородской области

ВСУ атаковали из РСЗО «Град» склад с гуманитарной помощью в Белгородской области. Об этом сообщает Mash.

В пятницу, 3 ноября, ВСУ атаковали склад с гуманитарной помощью в белгородском Шебекино. Обстрел зафиксировали сегодня в 12:30. В это время в районе атаки проходили учения МЧС по ликвидации последствий обстрелов.

По данным канала, в результате удара пострадали три человека. Двое — в тяжелом состоянии, одному придется ампутировать ногу. Также под ударами оказалось село Новая Таволжанка.