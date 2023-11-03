Во Владивостоке из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина, еще двое пострадали

В Приморском крае трое рабочих нашли боеприпас, который разорвался при разборе. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что инцидент произошел в районе улицы Верещагина во Владивостоке. Боеприпас нашли во время проведения земляных работ.

«Скорее всего, это был артиллерийский снаряд», — рассказал собеседник.

Рабочие начали разбирать его, и он взорвался.

В результате погиб один человек, двое получили травмы.