Во Владивостоке из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина, еще двое пострадали
В Приморском крае трое рабочих нашли боеприпас, который разорвался при разборе. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что инцидент произошел в районе улицы Верещагина во Владивостоке. Боеприпас нашли во время проведения земляных работ.
«Скорее всего, это был артиллерийский снаряд», — рассказал собеседник.
Рабочие начали разбирать его, и он взорвался.
В результате погиб один человек, двое получили травмы.