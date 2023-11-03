В Уфе женщина до смерти избила трехлетнего сына

В Уфе женщина до смерти избила трехлетнего сына. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Инцидент произошел 29 октября. По версии следствия, мальчик не слушался мать, капризничал и мешал спать. Тогда женщина избила ребенка до смерти.

Отмечается, что мать хотела скрыть убийство и заявила полиции, что ребенок упал с верхнего яруса кровати. Однако оперативники установили ее причастность к смерти мальчика.

Возбуждено уголовное дело. Женщину задержали.