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В Свердловской области в ДТП погиб человек

На десятом километре трассы «Ивдель — Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на свердловский минздрав.

По информации ведомства, столкнулись два автомобиля.

Одна женщина погибла до прибытия «скорой». «Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира, мужчина и женщина, госпитализированы в реанимационное отделение Ивдельской центральной районной больницы», — указано в сообщении минздрава.