В Свердловской области в ДТП погиб человек
На десятом километре трассы «Ивдель — Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило
По информации ведомства, столкнулись два автомобиля.
Одна женщина погибла до прибытия «скорой». «Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира, мужчина и женщина, госпитализированы в реанимационное отделение Ивдельской центральной районной больницы», — указано в сообщении минздрава.