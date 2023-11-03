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В Солотчинском интернате, которым заинтересовался Бастрыкин, уволилась директор

Руководитель «Солотчинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Татьяна Ерошкина покинула должность. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новая-газета"-Рязань».

25 октября в следком поступило обращение «о применении насилия в отношении воспитанников школы-интерната в Рязанской области». По информации журналистов, речь шла именно о Солотчинском интернате.

В следкоме рассказали, что в школе, по информации заявителя, пострадали две 14-летние девочки и 15-летний мальчик. Также уточнили, что «издевательства продолжаются».

«По одному из эпизодов расследуется уголовное дело, по второму случаю после проверки в возбуждении уголовного дела отказано, по третьему организована процессуальная проверка», — ответили в СК.

Источник «Новой» рассказал, что весной из интерната сбежали два подростка. Полицейские поймали их и «очень жестко с ними поговорили».

«Третий — такой же — эпизод случился уже осенью, после чего директор интерната написал заявление в полицию — как законный представитель детей. Но надо учитывать, что подростки могли и немного преувеличить», — цитируют журналисты собеседника.

После этого, 27 октября, Ерошкина уволилась. В должности руководителя интерната она проработала всего месяц.

Журналисты пишут, что в региональном управлении Следкома от комментариев отказались.