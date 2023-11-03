В Рыбном сотрудников РЖД обязали заполнить анкету об отношении к президенту Путину

В Рыбном сотрудникам РЖД раздали анкеты об отношении к президенту Владимиру Путину. Фотография появилась в Telegram-канале «Рязинформбюро».

В анкетах пять вопросов: удовлетворены ли работой в компании, хорошо ли развивается страна, одобряете ли деятельность Путина, примете ли вы участие на выборах президента в 2024 году и если да, то за кого проголосуете.

Уточняется, что заполненные анкеты попросили подписать реальными ФИО.

Напомним, что выборы президента России состоятся в марте 2024 года.