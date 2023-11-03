В Рязанском районе полицейские задержали двоих мужчин за кражу 120 литров бензина

В Рязанском районе полицейские вместе со специалистами частного охранного предприятия задержали двоих мужчин за кражу 120 литров бензина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что около поселка Листвянка постоянно крадут топливо из грузовых автомобилей, припаркованных около АЗС.

Ночью при патрулировании оперативники заметили, как двое неизвестных переносили что-то тяжелое и грузили в «ГАЗель». Мужчины были задержаны, при них полицейские обнаружили 120 литров бензина в канистрах. Оказалось, что водитель грузовика в это время спал в кабине и не заметил, как из бака слили топливо.

Злоумышленниками оказались 45-летний житель Москвы и 39-летний рязанец.

Возбуждено уголовное дело.