В Рязанской области в отдел полиции после рейда попали 39 человек

В Рязанской области в отдел полиции после рейда попали 39 человек. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Профилактическое мероприятие состоялось в четверг, 2 ноября.

В отдел полиции доставили 39 жителей Рязанского района для проверки на возможную причастность к совершенным ранее преступлениях. Их сфотографировали, с ними провели дактилоскопирование и другие процедуры, необходимые для постановки на различные информационные учеты.

С людьми провели профилактические беседы.

Одному гражданину вручили повестку для постановки на воинский учет.