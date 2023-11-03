В Рязанской области простились с погибшим на СВО Алексеем Кудиновым

В Рязанской области простились с погибшим на СВО Алексеем Кудиновым. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

В пятницу, 3 ноября, в Рязанской области состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Алексеем Кудиновым, военнослужащим в/ч 91726.

Отмечается, что траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Рыбновского района, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Свои соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.