В Рязанской области полицейский помог женщине, пострадавшей в ДТП

В Рязанской области полицейский помог женщине, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 1 ноября, около 14:30. Инструктор по боевой, служебной и физической подготовке отдела МВД России по Клепиковскому району Илья Фалин ехал из рязани в Спас-Клепики. По дороге он стал свидетелем ДТП на 466 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» около деревни Малиновка. Автомобиль Renault Logan съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажир транспортного средства получила телесные повреждения и нуждалась в медицинской помощи. Женщина не могла самостоятельно выбраться из перевернутого автомобиля.

Полицейский вызвал бригаду скорой помощи и сообщил о происшествии в дежурную часть ОМВД России по Клепиковскому району. После этого он остановил двигавшийся по дороге автомобиль и вместе с пассажирами и водителем поставил Renault на колеса, из иномарки и достали пострадавшую женщину, и сотрудник полиции оказал ей доврачебную помощь до приезда скорой медицинской помощи.

После женщину госпитализировали в больницу с переломом грудины.