В Рязанской области откроют 15 ФАПов

В Рязанской области в 2023 году заработают 15 ФАПов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Три новых ФАПа появятся в Шацком районе, по два в Милославском и Ухоловском районах, а также в Ряжском, Александро-Невском, Пронском района, Кадомском, Ермишинском, Сапожковском и Захаровском районах. Кроме этого обновят медпункт в центральном поселке совхоза имени Ильича в Михайловском районе.

«Используем быстровозводимые модульные конструкции. Сами медпункты оснащаем необходимым современным медицинским оборудованием и материалами», — отметил Малков.

Пять медпунктов уже принимают пациентов, остальные учреждения получат лицензии до конца года.

«Ведем системную работу по рязанскому здравоохранению: развиваем больницы, внедряем единую медицинскую информационную систему, обновляем транспорт и многое другое. Обновление первичного звена — один из приоритетов. Благодаря сети медпунктов жители села могут получить первичную помощь, проконсультироваться или пройти диспансеризацию», — рассказал губернатор.