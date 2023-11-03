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В Рязанской области легковушка врезалась в «КАМАЗ»

В четверг, 2 ноября, примерно в 10:29, в Сапожковском районе, в селе Морозовы Борки произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения на «Форд Фокусе», по предварительной информации, столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз» с полуприцепом.

В результате происшествия водитель иномарки, а также его 40-летний пассажир получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.