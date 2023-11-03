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В Омской области мужчину подозревают в убийстве бабушки и прабабушки

В Омской области мужчину подозревают в убийстве бабушки и прабабушки. Об этом сообщил портал «Губерния Daily».

Тела 87-летней и 65-летней женщин обнаружили в доме в деревне Сягаевка 28 октября.

По информации следкома, задержан 23-летний мужчина. По версии следствия, внук знал о накоплениях прабабушки. 25 октября он приехал к ней и сперва задушил пожилую женщину, а затем и 65-летнюю пенсионерку. После этого он обыскал дом, похитил 500 тысяч рублей, которые он потратил на свои нужды.

Тела погибших обнаружила их родственница. Она была обеспокоена, что женщины не отвечали на звонки.