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В Окском заповеднике волонтеры РНПК и молодежных организаций провели акцию «Покорми зубра»

В Окском биосферном заповеднике волонтеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании вместе с активистами детской экологической организации «Хозяин Мещеры» и Российского движения детей и молодежи «Движение первых» провели акцию «Покорми зубра».

Окский заповедник принимает участие в международной программе по восстановлению численности чистокровных кавказско-беловежских зубров. Это единственный из видов диких быков Европы, уцелевший до наших дней. Животное занесено в Красную книгу России, признано вымирающим.

Волонтеры передали для животных 1,5 тонны корма, предоставленные нефтяниками РНПК — это яблоки, морковь, картофель, капуста, которые необходимы в рационе этих животных.

Кроме того, юные волонтеры поухаживали за парнокопытными, узнали много нового об их повадках и условиях содержания.

Для детей провели экскурсию по Музею природы заповедника, в котором находится более 180 экземпляров местной фауны.

РНПК уже много лет поддерживает инициативы юных экологов. Недавно сотрудники компании совместно с участниками «Движения первых» высадили 135 саженцев лиственных деревьев в самом густонаселенном районе Рязани, а также провели субботник в парке мемориального музея Семенова-Тян-Шанского.

Справка:

Окский государственный природный биосферный заповедник — один из старейших в России. Образован в 1935 году для сохранения природного комплекса Мещеры. В заповеднике обитают 123 вида животных, занесенных в третье издание Красной книги Рязанской области, 266 видов птиц, шесть видов рептилий, 11 — амфибий, 39 — рыб. Здесь произрастают 880 видов сосудистых растений.