В Новой Москве иностранец изнасиловал 15-летнюю школьницу

15-летняя девочка стала жертвой изнасилования в Новой Москве. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Все случилось в частном доме в деревне Богородское в ТиНАО. Школьница решила сходить в баню.

«Иностранец пробрался в помещение и надругался над подростком», — рассказал собеседник.

Мать девочки в этот же день сообщила о произошедшем в полицию. Спустя всего несколько часов правоохранители поймали подозреваемого, который находился в России нелегально.

По данному факту проводится проверка.