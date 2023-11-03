В московской гостинице девушка отравилась мухоморами

В Москве девушка вместе с другом отравились мухоморами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, инцидент произошел в одной из гостиниц города. Молодые люди купили сушеный мухомор пантерный в одном из ларьков недалеко от метро. После этого они пошли отдыхать в отель.

В номере они съели несколько грибов, а через какое-то время 22-летней девушке стало плохо. 39-летний москвич чувствовал себя хорошо, однако испугался и вызвал «скорую». Пострадавшую отвезли в отделение токсикореанимации одной из столичных больниц с отравлением.