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В Кремле отреагировали на возвращение Пугачевой в Россию

Граждане России выезжают за границу, возвращаются на родину и снова уезжают. Это постоянный процесс, и так происходит во всех странах мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РЕН.ТВ.

«Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный, он всегда свободно возвращается на свою родину и также свободно ее покидает по различным целям», — сказал он.

Кроме того, Песков отметил, что «родственник иноагента» не является именем нарицательным и не должно быть им.

Напомним, в четверг, 2 ноября, Алла Пугачева приехала в Россию.