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В Херсонской области при обстреле здания соцфонда погибла женщина

В Херсонской области при обстреле здания соцфонда погибла женщина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо.

Войска ВСУ обстреляли здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке.

«Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект. Погибла женщина, двое мирных жителей в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение», — заявил Сальдо.

По словам Сальдо, ВСУ применили шесть снарядов американского производства. Он отметил, что экстренные службы продолжают разбор завалов, поскольку под ними еще могут быть пострадавшие. Губернатор подчеркнул, что полную информацию об инциденте опубликуют позже.