Умер двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов

Умер двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов. Об этом сообщает газета «Известия».

Ему был 91 год. Причина смерти не сообщается.

Протопопов выступал в паре с супругой Людмилой Белоусовой. Дуэт шесть раз побеждал на чемпионатах СССР (1962-1964, 1966-1968), четырежды выигрывал чемпионаты мира и Европы (1965-1968). Белоусова и Протопопов брали золотые медали на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов.

Фото: РИА Новости.