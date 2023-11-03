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Студенты РГАТУ стали участниками Всероссийского образовательного проекта «Академии — 2023»

В конце октября 2023 года студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева завершили стажировку на сельхозпредприятии региона, организованную ООО «ОКА МОЛОКО» в рамках Всероссийского образовательного проекта «Академии- 2023».

В этот раз участвовали студенты факультета экономики и менеджмента. Производственная сфера предприятия — одна из самых перспективных для будущих экономистов. Здесь студенты изучали материально-техническую базу организации, механизм формирования документооборота с применением специального программного обеспечения и электронный документооборот.

Будущие агрономы в течение четырех дней на производственной площадке ООО «ОКА МОЛОКО» встречались с руководителями и специалистами предприятия, слушали лекции по современным системам земледелия и технологии No-Till, системе нулевой обработки почвы, и проверили качество посевов озимых культур. Вместе с агрономом изучили процесс уборки кукурузы на корм, а на элеваторе ознакомились с особенностями хранения зерновых культур.

Завершающим этапом стажировки стала выездная экскурсия на машинно-тракторный парк предприятия, где ребята получили комплекс знаний по высокоэффективному использованию и технической эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяйстве в соответствии с современными требованиями ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Для ведущих предприятий и компаний АПК ключевым аспектом при трудоустройстве является компетентность и квалифицированность специалиста. Поэтому, одним из эффективных способов подготовки квалифицированных кадров считается стажировка, так как помогает выпускникам к моменту окончания вуза накопить, пусть и небольшой, но ценный практический опыт работы в конкретной профессиональной области.