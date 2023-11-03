Студенты РГАТУ продолжают спасать природу Рязанского края от шелкопряда

В начале ноября 2023 года студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева в очередной раз приняли участие в областной экологической акции, направленной на снижение численности вредителя зеленых насаждений — непарного шелкопряда. Организатором выступило министерство природопользования Рязанской области.

В этот раз для экологической акции было выбрано одно из излюбленных мест отдыха рязанцев — «Дубки», на территории которого растут черешчатые дубы и обитают животные, занесенные в Красную книгу региона.

Студенты, обучающиеся по направлению «Лесное дело», под руководством заведующего кафедрой селекции и семеноводства, лесного дела и садоводства обработали кладки насекомого.

В качестве эффективной меры борьбы с непарным шелкопрядом выбрали такой прием как соскабливание яиц с последующей обработкой специальным маслом, после нанесения которого образуется пленка, препятствующая доступу кислорода.