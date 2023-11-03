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Студент РГАТУ принял участие в работе III Всероссийской школы научных обществ

В конце октября 2023 года студент Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева принял участие в III Всероссийской школе научных обществ, организованной в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Минобрнауки России и Координационного совета по делам молодежи.

На площадке Университета МИСиС для очного участия в мероприятии съехались 100 человек, прошедших конкурный отбор из более, чем 700 претендентов. Рязанский агротехнологический университет представлял Илья Кузнецов, председатель студенческого научного общества вуза.

Программа Школы предусматривала панельные дискуссии, мастер-классы, лекции и проектные сессии, нацеленные на обсуждение вопросов поддержки и обмен лучшими практиками деятельности студенческих научных обществ.

Кроме того, разговор шел о поддержке и задачах, стоящих перед студенческими обществами — привлечение молодежи в науку и сделать более заметными результаты научной деятельности, от которых будет зависеть дальнейшее развитие страны и улучшение качества жизни граждан России.