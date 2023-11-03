Скончался народный художник России Вячеслав Самарин

Народный художник России Вячеслав Самарин умер на 86-м году жизни. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

За вклад в изобразительное искусство России его наградили медалями имени Василия Сурикова и Александра Иванова, а также премией ЦФО за 2009 год.

Работы Вячеслава Самарина хранятся в Смоленском музее-заповеднике, в Министерстве культуры России, музеях Армавира, Гагарина, Норильска, Рославля, Тамбова, в частных коллекциях в США, Италии и Швейцарии.