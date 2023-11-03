Скончалась актриса из «Шерлока Холмса» Галина Мочалова

2 ноября на 90-м году жизни скончалась актриса Галина Мочалова. Об этом сообщили на сайте «Кино-театр.ру».

За свою карьеру Галина снялась в 87 фильмах и сериалах: «Шерлоке Холмсе», «Мастере и Маргарите», «Агенте национальной безопасности», в нескольких частях «Улиц разбитых фонарей» и «Тайны следствий», «Глухаре», «Дознователе-2», «Чужом районе-2», «Мерзлой земле», «Дылде», «Чиновнице», «Мажоре-3» и других.

Также она играла в театрах «Комедианты», «Приют Комедианта», «Театр имени Ленсовета».