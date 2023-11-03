«Сбер» повысил минимальную ставку по ипотечным программам до 15,6%

Сбербанк повысил минимальную ставку по своим базовым ипотечным кредитам до 15,6% годовых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что по госпрограммам ставки сохраняются на прежних уровнях: «Господдержка» от 8% годовых, «Семейная ипотека» — от 6%.

«Сбер с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых», — сообщили в банке.