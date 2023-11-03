Рязанские полицейские задержали мужчину за хранение марихуаны в особо крупном размере

Рязанские полицейские задержали мужчину за хранение марихуаны в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Солотче полицейские задержали 49-летнего местного жителя. Его подозревали в хранении и употреблении наркотиков. При личном досмотре оперативники изъяли у мужчины сверток с 10 граммами марихуаны, после чего проследовали в его дом для проведения обследования.

В его доме полицейские обнаружили фольгированные свертки, пакеты, банки и коробки с марихуаной, а также приспособление для ее употребления. Всего было изъято 922 грамма марихуаны и 28 граммов частей растения конопля.

Солотчинец признался, что заготовил запас наркотика для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.