Рязанец помог пожилому мужчине, у которого случился инсульт на остановке

Рязанец помог пожилому мужчине, у которого случился инсульт на остановке. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

По словам женщины, все произошло в среду, 25 октября, на остановке «203 километр».

«У моего дедушки случился инсульт. По его словам, молодой человек, стоявший на остановке, вызвал скорую и находился рядом с ним до ее приезда. Выражаем этому молодому человеку огромную благодарность от всей нашей семьи за спасение жизни дедули и желаем ему крепкого здоровья! Как же здорово, что есть неравнодушные люди, которые не проходят мимо чужой беды и готовы оказать помощь незнакомому человеку, оказавшемуся в трудной ситуации», — написала рязанка.