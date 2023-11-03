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RT: свидетелями убийства судебного пристава в Рязани могли стать два мальчика

Свидетелями убийства судебного пристава в Рязани могли стать два мальчика. Об этом сообщило издание RT со ссылкой на соседку погибшего.

По словам женщины, вечером в день убийства она сидела с соседками на скамейке. Она услышала «страшный раскат», похожий на взрыв петарды. Через несколько минут прохожая сообщила им, что увидела тело мужчины в крови.

Она вспомнила, как двое подростков сказали ей: «А мы видели, как вот так мужчина руку держал и стрелял… и побежал».

Также эта женщина позвонила жене Сергея Калужского. По словам очевидицы, у пристава осталась девятилетняя дочь.

Напомним, Сергея Калужского застрелили в среду, 1 ноября.