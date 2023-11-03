RT: свидетелями убийства судебного пристава в Рязани могли стать два мальчика
Свидетелями убийства судебного пристава в Рязани могли стать два мальчика. Об этом сообщило издание
По словам женщины, вечером в день убийства она сидела с соседками на скамейке. Она услышала «страшный раскат», похожий на взрыв петарды. Через несколько минут прохожая сообщила им, что увидела тело мужчины в крови.
Она вспомнила, как двое подростков сказали ей: «А мы видели, как вот так мужчина руку держал и стрелял… и побежал».
Также эта женщина позвонила жене Сергея Калужского. По словам очевидицы, у пристава осталась девятилетняя дочь.
Напомним, Сергея Калужского застрелили в среду, 1 ноября.