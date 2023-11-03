Роспотребнадзор обнаружил незаконный сбыт табачной продукции в Рязани

Роспотребнадзор обнаружил незаконный сбыт табачной продукции в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рейдов сотрудники установили, что сигареты реализуют в киоске, где продажа данной продукции запрещена по ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Управлением направило иск к индивидуальному предпринимателю о запрете розничной торговли табачной продукцией в данном помещении.

Судом деятельность ИП признана незаконной.