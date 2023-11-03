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«Росгосстрах» сделал доступнее ремонт по каско у официальных дилеров для постгарантийных машин

«Росгосстрах» продолжает улучшать условия своих программ автокаско. Теперь для собственников автомобилей с истекшим гарантийным сроком при заключении договора добровольного страхования стала доступнее опция «Ремонт на СТОА официального дилера». Включить ее в покрытие своей программы можно на 50% дешевле чем ранее.

Эта опция предназначена в первую очередь для автомобилистов, которые страхуют свои машины с истекшим гарантийным сроком или ввезенные по параллельному импорту без официальной гарантии производителя. Предоставляя возможность получить направление на ремонт к дилеру нужной марки, «Росгосстрах» тем самым отвечает на растущий спрос на каско у владельцев автомобилей с пробегом и делает условия страхования для них более привлекательными.

«Хотя многие универсальные СТОА сегодня обеспечивают высокое качество восстановительного ремонта, автомобилисты предпочитают официальных дилеров своей марки — с сертифицированными мастерами, хорошо знающими нюансы всего модельного ряда, с запасами самых ходовых запчастей в наличии или способных обеспечить оперативную доставку нужной детали в Россию. Хотя автопарк в стране меняется буквально на глазах в сторону расширения доли китайских и отечественных марок, все же значительную часть его составляют относительно „свежие“ машины из Европы, США, Японии и Кореи», — отмечает начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru