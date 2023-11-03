Прокуратура обжаловала приговор экс-депутата рязоблдумы Станислава Подоля

Прокуратура обжаловала приговор экс-депутата рязоблдумы Станислава Подоля. Об этом сообщает «Вид сбоку».

По данным издания, прокуратура обжаловала в кассационной инстанции приговор, вынесенный Перовским районным судом Москвы гендиректору АМК «Рязанский» Станиславу Подолю.

Надзорный орган требует отменить приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство. Рассмотрение кассации пройдет во Втором кассационном суде общей юрисдикции в Москве.

Напомним, бизнесмен был приговорен к 300 часам обязательных работ, однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Подоль фигурировал в уголовном деле по статье 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Он сложил полномочия депутата Рязанской облдумы в апреле текущего года.