Полицейские обратились к жителям Сасова через громкоговорители

Полицейские обратились к жителям Сасова через громкоговорители. Соответствующее видео появилось в группе региональной Госавтоинспекции «ВКонтакте».

Сотрудники ГИБДД предупреждают пешеходов о соблюдении правил дорожного движения с помощью сигнально-громкоговорящего устройства полицейского автомобиля.

Помимо пешеходов, инспекторы обращаются к водителям, рекомендуют снижать скорость перед переходом, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.