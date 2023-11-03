Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
Сбт, 04
Вск, 05
12°
ЦБ USD 93.17 -0.11 03/11
ЦБ EUR 99 0.56 03/11
Нал. USD 93.25 / 96 03/11 10:30
Нал. EUR 99.4 / 100.35 03/11 10:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
1 694
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
2 375
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
4 834
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
12 905
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Перевозчик назвал причины отмены автобуса «Коломна-Рязань»

Названы причины отмены автобуса «Коломна-Рязань», пишет «КП-Рязань».

В АО «Мострансавто» отметили, что на маршруте № 125 сложился крайне низкий пассажиропоток.

«Убытки от перевозочной деятельности за 2022 год составили 9,1 млн рублей, за восемь месяцев 2023 года — 4,5 млн», — прокомментировал директор по транспортной работе компании Виктор Максимкин.

По словам перевозчика, в настоящее время из Коломны в Рязань можно добраться на электропоездах Казанского направления от железнодорожной станции Коломна и станции Голутвин до станции Рязань-1. Автобусных альтернатив упраздненному маршруту в компании не назвали.

Напомним, с 1 ноября 2023 года рейс «Коломна-Рязань» отменили.