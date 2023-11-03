Перевозчик назвал причины отмены автобуса «Коломна-Рязань»

Названы причины отмены автобуса «Коломна-Рязань», пишет «КП-Рязань».

В АО «Мострансавто» отметили, что на маршруте № 125 сложился крайне низкий пассажиропоток.

«Убытки от перевозочной деятельности за 2022 год составили 9,1 млн рублей, за восемь месяцев 2023 года — 4,5 млн», — прокомментировал директор по транспортной работе компании Виктор Максимкин.

По словам перевозчика, в настоящее время из Коломны в Рязань можно добраться на электропоездах Казанского направления от железнодорожной станции Коломна и станции Голутвин до станции Рязань-1. Автобусных альтернатив упраздненному маршруту в компании не назвали.

Напомним, с 1 ноября 2023 года рейс «Коломна-Рязань» отменили.