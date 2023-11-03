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Павел Малков вручил государственные награды перед Днем народного единства

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил государственные и правительственные награды. Церемония прошла в преддверии Дня народного единства, пишет сайт облправительства.

Малков поздравил всех с праздником. Он отметил, что история этого дня — пример величия и героизма российского народа, любви к Родине. Глава региона поблагодарил участников церемонии за добросовестный труд и подчеркнул: «Вы — люди разных профессий: работники промышленности и АПК, строительной сферы, образования, культуры и спорта. Каждый из вас — пример профессионализма, трудолюбия, преданности своему делу. Благодаря вашему труду Рязанская область развивается и двигается вперед».

В рамках церемонии федеральные и региональные награды получили более 30 жителей региона. В частности, троих сотрудников завода «Красное знамя» удостоили медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также среди награжденных представители сфер образования, культуры, промышленности. Им вручены знаки отличия «Знак великого князя Олега Рязанского», почетные знаки «За заслуги перед Рязанской областью», памятные знаки «За наивысшие достижения» и «Благодарность от Земли Рязанской», знаки о присвоении почетных званий, Почетные грамоты Губернатора.

Наградами также отмечены победители и призеры 22-х молодежных Дельфийских игр России: воспитанники Детских школ искусств региона, студенты художественного училища и их наставники.

«На вас мы в первую очередь полагаемся в работе по развитию региона. Ваш опыт, знания, мастерство очень нужны стране. Давайте вместе делать наш любимый Рязанский край, наше Отечество еще лучше», — сказал губернатор, обращаясь к собравшимся. Он пожелал всем здоровья, благополучия, удачи и новых профессиональных успехов.