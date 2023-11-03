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Опубликован график отлова безнадзорных животных в Рязанском районе

Опубликован график отлова безнадзорных животных в Рязанском районе. Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте».

3 ноября — Заокское;

7 ноября — Мурминское и Дубровическое;

8 ноября — Льговское;

10 ноября — Варсковское и Заборьевское;

14 ноября — Дядьковское;

15 ноября — Вышгородское;

21 ноября — Льговское;

22 ноября — Высоковское;

24 ноября — Екимовское;

28 ноября — Искровское, Листвянское и Турлатовское;

29 ноября — Окское, Подвязьевское и Семеновское.

Для более эффективного результата жители могут сообщить о местах обитания животных в администрацию своего сельского поселения. Эти адреса специалисты внесут в план работы службы.

Отмечается, что в октябре 2023 года удалось отловить 11 безнадзорных собак. Больше всего животных поймали в селе Дядьково и Новоселки.