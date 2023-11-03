Опубликован график отлова безнадзорных животных в Рязанском районе. Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте».
3 ноября — Заокское;
7 ноября — Мурминское и Дубровическое;
8 ноября — Льговское;
10 ноября — Варсковское и Заборьевское;
14 ноября — Дядьковское;
15 ноября — Вышгородское;
21 ноября — Льговское;
22 ноября — Высоковское;
24 ноября — Екимовское;
28 ноября — Искровское, Листвянское и Турлатовское;
29 ноября — Окское, Подвязьевское и Семеновское.
Для более эффективного результата жители могут сообщить о местах обитания животных в администрацию своего сельского поселения. Эти адреса специалисты внесут в план работы службы.
Отмечается, что в октябре 2023 года удалось отловить 11 безнадзорных собак. Больше всего животных поймали в селе Дядьково и Новоселки.